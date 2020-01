un rassemblement à Paris pour réclamer justice

Au pied de l’immeuble de Sarah Halimi, quelques bougies sont allumées pour rendre hommage à cette retraitée de confession juive sauvagement assassinée. Au-delà de l’hommage, c’est leur incompréhension que les manifestants sont venus crier. Quelques minutes plus tôt, à pied ou à moto, ils font du bruit pour contester une décision de justice, celle qui a déclaré le principal suspect pénalement irresponsable.

« On ne peut pas tuer et être impuni sous prétexte qu’on a une bouffée délirante« , explique une manifestante. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Sarah Halimi, 65 ans, vit de longues minutes de torture. Son voisin enjambe son balcon pour s’introduire chez elle en criant « Allah Akbar ». Il la roue de coups et la défenestre. Dans le cabinet de son avocate, le frère de Sarah Halimi ne comprend toujours pas. La justice a bien reconnu le caractère antisémite du meurtre, mais ne renvoie pas le principal suspect devant une cour d’assises.

