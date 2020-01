R.J. Barrett brille devant son parrain, Steve Nash

Irrégulier depuis le début de saison et encore plus depuis quelques semaines, R.J. Barrett a parfaitement rebondi de son match raté contre les Suns, avec une belle performance contre les Clippers. Ses 24 points à 7/11 au shoot et 6 rebonds sont parmi les meilleures fiches de statistiques qu’il a rendues cette année et le timing n’a rien d’anodin.

En effet, son illustre parrain, Steve Nash, était aux premières loges pour apprécier sa prestation. « Il a été bon je trouve », a commenté l’ancien double MVP. « Je suis très, très fier de lui. C’est remarquable de le voir évoluer et exceller à ce niveau à 19 ans. Il a tellement de potentiel. Il va faire une superbe carrière. »

R.J. Barrett a souligné que Steve Nash appréciait de le voir « affronter de l’adversité » et face aux Clippers, même un peu malades dernièrement, et Paul George, l’ailier des Knicks en a eu.

Mais l’ancien de Duke a été très propre et juste dans ses choix. Il a varié ses positions et n’a pas hésité à pénétrer dans une première mi-temps où Los Angeles n’a pas défendu avec intensité. Toujours tranchant en seconde période, il a débordé l’ailier All-Star pour soit conclure, soit obtenir des lancers-francs (9/11 dans l’exercice).

Le genre de rencontre qu’il doit multiplier. « Il a 19 ans et c’est sa première saison », rappelle Steve Nash, comme pour tempérer les attentes autour du 3e choix de la dernière Draft alors que Zion Williamson se fait attendre et que Ja Morant brille. « Il est dans une équipe en construction, avec des joueurs nouveaux qui ne se connaissent pas. C’est un changement total et c’est un processus sur le long terme. Je m’attends à de l’inconstance, mais sur certaines périodes, il joue très bien. Avec professionnalisme et maturité, rien ne pourra l’empêcher d’être un grand joueur. Son futur s’annonce brillant » conclut ainsi l’ancien meneur, fier de son protégé.