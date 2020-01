[Programme du soir] À 21h30, les Clippers accueillent les Knicks pour se relancer

Back-to-back en « matinée » pour les Clippers qui jouent à nouveau à 12h30 heure locale, et après les Grizzlies, ce sont les Knicks qui débarquent. Pour Los Angeles, ce sera sans Kawhi Leonard, laissé au repos à cause de son genou. La bonne nouvelle, c’est que Pat Beverley et Paul George seront là. Surprenants vainqueurs des Clippers, les Grizzlies sont aussi en back-to-back, mais du côté de Phoenix.

Ensuite, place aux retrouvailles entre le Heat et Hassan Whiteside, et les coéquipiers de Jimmy Butler chercheront à faire oublier la fessée reçue à Orlando. Du côté de Cleveland, Minnesota débarque, et il y aura un absent de marque : Kevin Love, ménagé en raison de ce back-to-back.

Plus tard dans la soirée, les Lakers reçoivent les Pistons, et on suivra évidemment la nouvelle sortie de Sekou Doumbouya qui va défier… LeBron James.