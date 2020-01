Golden Globes 2020 : le palmarès

© Hollywood Foreign Press Association Tous droits réservés

La 77ème édition des Golden Globes a eu lieu ce matin, heure française, à Los Angeles. La cérémonie a été animée pour la cinquième fois par Ricky Gervais. Alors que les nominations avaient encore fait la part belle aux films sortis en ligne chez Netflix, les membres de l’Association de la Presse étrangère à Hollywood les ont largement ignorés au niveau de leurs lauréats. Tandis que Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino repart avec trois trophées, c’est surtout le film de guerre 1917 de Sam Mendes qui a su créer la surprise en supplantant les favoris supposés estampillés Netflix The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach. Du côté de l’animation, la production Laika Monsieur Link a su s’imposer face à un trio de mastodontes Disney. Dans la catégorie de la Meilleure musique, la compositrice islandaise Hildur Guđnadottir n’est que la deuxième femme récompensée, après Lisa Gerrard pour Gladiator en 2001.

Meilleur Film (Drame) : 1917 de Sam Mendes, sortie française le 15 janvier

Meilleur Film (Comédie ou comédie musicale) : Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino

Meilleur réalisateur : Sam Mendes pour 1917, sortie française le 15 janvier

Meilleure actrice (Drame) : Renée Zellweger dans Judy, sortie française le 26 février

Meilleure actrice (Comédie ou comédie musicale) : Awkwafina dans L’Adieu The Farewell, sortie française le 8 janvier

Meilleur acteur (Drame) : Joaquin Phoenix dans Joker

Meilleur acteur (Comédie ou comédie musicale) : Taron Egerton dans Rocketman

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern dans Marriage Story, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur scénario : Once Upon a Time in Hollywood par Quentin Tarantino

Meilleur Film étranger : Parasite (Corée du Sud) de Bong Joon-ho

Meilleur Film d’animation : Monsieur Link de Chris Butler

Meilleure musique : Joker – Hildur Guđnadottir

Meilleure chanson : « I’m gonna love me again » de Rocketman – Elton John et Bernie Taupin

Meilleure mini-série ou téléfilm : « Chernobyl » (HBO)

Meilleure série dramatique : « Succession » (HBO)

Meilleure série comique : « Fleabag » (Amazon Prime)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Michelle Williams dans « Fosse / Verdon »

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Russell Crowe dans « The Loudest Voice »

Meilleure actrice dans une série dramatique : Olivia Colman dans « The Crown »

Meilleur acteur dans une série dramatique : Brian Cox dans « Succession »

Meilleure actrice dans une série comique : Phoebe Waller-Bridge dans « Fleabag »

Meilleur acteur dans une série comique : Ramy Youssef dans « Ramy »

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm : Patricia Arquette dans « The Act »

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm : Stellan Skarsgård dans « Chernobyl »

Comme déjà annoncé le 24 septembre dernier, l’acteur américain Tom Hanks (* 1956 / nommé dix fois aux Golden Globes et gagnant à quatre reprises pour Big, Philadelphia, Forrest Gump et Seul au monde) a reçu le prix honorifique Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière. Le prix honorifique Carol Burnett, en hommage aux personnalités de la télévision, a été attribué à l’animatrice Ellen DeGeneres (* 1958 / nommée trois fois aux Golden Globes).





