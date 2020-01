Décote temporaire sur l’âge pivot, conférence de financement… Les pistes pour sortir de la crise

Dans ses vœux, Emmanuel Macron avait appelé à un « compromis rapide ». Alors que la grève contre le projet de réforme des retraites entre dans son deuxième mois, un terrain d’entente entre exécutif et syndicats n’est toujours pas trouvé. Mais des pistes commencent à se dessiner dans des déclarations de Bruno Le Maire et Richard Ferrand.

Une conférence de financement ? « Banco ! »

Invité de France-Inter ce lundi 6 janvier, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est ainsi montré favorable à l’organisation d’une « conférence de financement » comme proposée par la CFDT par l’intermédiaire de Laurent Berger, dimanche.

« Banco pour cette conférence », a affirmé le ministre. C’est « une très bonne proposition », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fallait « saisir la main qui a été tendue par la CFDT », sans toutefois se « [préjuger] à l’avance des résultats de cette conférence ». Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, a quant à lui qualifié cette proposition de « bonne nouvelle », assurant que le gouvernement allait « [regarder] » et « [se remettre] autour de la table pour en parler ».Retraites : tous perdants avec l’âge pivot à 64 ans ? Découvrez nos simulations chiffrées

Dans une interview publiée lundi dans « le Parisien », Richard Ferrand a montré de son côté son intérêt pour la question de la pénibilité, un enjeu qu’il juge « très important ». « Cet élément doit être un levier central dans les négociations qui doivent permettre des avancées dans les différentes branches professionnelles pour faire converger progressivement les différentes situations », a déclaré le président de l’Assemblée nationale, évoquant des « réflexions plus larges », comme les risques professionnels et les conditions de travail.

La piste d’une décote temporaire sur l’âge pivot

Il a par ailleurs lancé une piste de réflexion sur la question de l’âge pivot, bête noire des syndicats et vue par la CFDT comme « une ligne rouge » à ne pas franchir. Sa proposition ? Une décote seulement temporaire pour les personnes partant avant l’âge pivot (64 ans) qui pourrait être « une source d’inspiration » pour parvenir à un compromis entre le gouvernement et les syndicats.

Bruno Le Maire à Paris, le 3 janvier 2020.

Selon un sondage Elabe pour « l’Opinion », 66 % des Français se disent opposés à la mise en place d’un âge pivot en dessous duquel il ne sera pas possible de partir avec une retraite à taux plein. Richard Ferrand a ainsi cité le système des retraites complémentaires Agirc-Arrco qui pourrait selon lui être « une source d’inspiration » pour cette réforme. « Ce n’est rien d’autre qu’un système à points avec un âge pivot et une décote, plus forte d’ailleurs que celle proposée par le gouvernement puisqu’elle est de 10 %. Mais une décote de trois ans, donc temporaire », a-t-il rappelé.

Une décote temporaire en cas de départ à la retraite avant l’âge pivot, contrairement à la décote à vie proposée par le gouvernement ? Bruno Le Maire ne s’y est pas non plus montré opposé sur France-Inter ce lundi, estimant qu’il s’agissait d’une « très bonne proposition ».

« Jamais le compromis n’a semblé aussi proche »

« Tout ce qui nous permet de sortir du face-à-face, du conflit […], tout est bon », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « Jamais le compromis [sur la réforme] ne m’a semblé aussi proche. »

De même, Marc Fesneau a estimé qu’il fallait « regarder, expertiser » cette idée de Richard Ferrand sur l’âge pivot.

Des concessions sur cet âge pivot qui semblent donc en vue, encouragées par la position du Medef, puisque son patron Geoffroy Roux de Bézieux a confié sur BFM Business n’être pas « arc-bouté sur l’âge pivot ». « Le message que je porterai, c’est “oui pour regarder autour de la mesure d’âge ce qui peut être amélioré” mais certainement pas de céder pour avoir une réforme qui n’est pas financée », a-t-il tempéré.