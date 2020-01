vers le retour d’une limitation à 90km/h ?

Installés il y a un an et demi, les panneaux limitant la vitesse à 80km/h sur les routes départementales pourraient bien être remplacés. Un retour au 90km/h qui ne concernerait dans un premier temps que six portions de routes départementales. Des portions considérées comme routes express, continues, et sans carrefours dangereux. Sur les 3 400 kilomètres de routes départementales que comptent le Bas-Rhin, seuls 54 repasseraient à 90km/h.

La mesure est attendue par les automobilistes. « Je suis pour parce que je suis chauffeur de taxi et je roule tous les jours. À 80 km/h, les gens s’endorment presque au volant« , explique un conducteur. La Ligue contre la violence routière est opposée à cette augmentation de la vitesse autorisée. Elle parle d’un « renoncement » et déplore l’absence de terre-plein central sur les six portions évoquées. « Moins on va vite, plus on peut sauver des vies« , affirme Gilles Huguet, le président de la Ligue contre la violence routière.

