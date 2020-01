l’Unsa-ferroviaire, 2e syndicat de la SNCF, « confiant » avant la reprise des négociations

Alors que les négociations sur la réforme des retraites reprennent mardi 7 janvier, l’Unsa-ferroviaire, 2e syndicat de la SNCF, attend des mesures sur « les conditions de pénibilité » et « l’aménagement de fin de carrière ».

Le débat se poursuit. Didier Mathis, secrétaire général de l’Unsa-ferroviaire, 2e syndicat de la SNCF, s’est dit « confiant quant à la reprise des négociations » mardi avec le gouvernement sur la réforme des retraites, ce dimanche 5 janvier sur franceinfo, malgré le « gros point d’achoppement » que constitue l’âge pivot.

« Il est hors de question qu’on porte à 64 ans l’âge d’équilibre », a martelé Didier Mathis, qui attend également des mesures sur « les conditions de pénibilité » et « l’aménagement de fin de carrière ». « Nous attendons que le gouvernement annonce des mesures qui soient conformes à nos revendications. Et à ce moment-là, ça permettrait d’arrêter la grève et que chaque Français puisse reprendre le travail dans de bonnes conditions », a expliqué le syndicaliste, tout en regrettant que les discussions n’aient pas eu lieu plus tôt.

« Nos revendications sont claires et connues par le gouvernement depuis plus de trois mois et on aurait aimé que ces discussions-là se fassent bien en amont, notamment pendant le mois de novembre, pour permettre une sortie par le haut de tout ce qui s’est passé et peut-être d’éviter une grève aussi longue », a-t-il souligné.

L’Unsa-ferroviaire avait appelé à une « trêve » pendant les fêtes « et les chiffres nous ont donné raison », a par ailleurs assuré Didier Mathis. « Le 17 décembre, il y avait 33% de cheminots grévistes, et aujourd’hui on est à 6%. » Le secrétaire général de l’Unsa-ferroviaire prédit en revanche « une grosse manifestation le jeudi 9 janvier ».