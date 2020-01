les publicités ne veulent plus culpabiliser les automobilistes

Depuis quelques années, la tendance était plutôt aux images chocs : des accidents, des morts sur la route, des messages culpabilisants. Dans sa nouvelle campagne, la sécurité routière mise sur un ton plus bienveillant. De nouveaux clips qui touchent différemment. « Cela demande plus de réflexion. On imagine la suite, et c’est un message qui nous touche tous« , explique une passante. La sécurité routière a voulu ce changement de ton.

Plutôt que de montrer des accidents, la sécurité routière a voulu faire parler des usagers de la route qui se félicitent d’avoir évité le drame. « C’est fondé sur l’idée que le respect des règles de la sécurité routière, on ne le fait pas parce qu’il y aurait des amendes, on le fait par souci de vivre ensemble« , précise Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Pour un spécialiste des messages, la rupture de ton était nécessaire.

