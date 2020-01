Les Lakers écoutent les offres pour Kyle Kuzma

Seule jeune Laker à avoir sauvé sa place lors du grand chambardement de cet été, Kyle Kuzma pourrait finalement faire ses valises. L’ailier-fort des Lakers, aujourd’hui 6e homme, a finalement du mal à s’habituer à ce nouveau rôle, et The Athletic nous apprend que les dirigeants sont ouverts à des propositions. Ils ne sont pas demandeurs, mais ils ne ferment pas la porte.

Pourquoi ? Peut-être parce que l’effectif nécessite une petite retouche pour aller chercher le titre et que Kyle Kuzma est la meilleure pièce possible pour effectuer un échange. Peut-être aussi parce que le joueur lui-même pourrait vouloir faire ses valises. Comme l’expliquent nos confrères, l’intéressé a pu constater combien les cotes de Brandon Ingram, et à un degré moindre de Lonzo Ball, avaient augmenté depuis leur départ. Puisque Anthony Davis et LeBron James sont là pour un petit moment encore, il n’a pas d’autre choix que d’accepter ce rôle de joker, et sans doute qu’il envisage mieux car ce n’est pas avec ses 12 points et 3 rebonds de moyenne qu’il touchera le pactole.

Mais comme l’ajoute The Athletic, rien ne presse côté Lakers. D’abord parce que Kyle Kuzma est toujours dans son contrat rookie et son rapport qualité/prix est difficile à battre : 1.9 million de dollars de salaire cette saison, et 3.5 millions la saison prochaine. Ensuite, il ne sera free agent qu’en 2021, et la franchise a la possibilité de le protéger avec une « qualifying offer ». Ce qui signifie qu’elle a la main sur son avenir, et peut attendre que sa cote augmente pour mieux le transférer… si le joueur y tient vraiment.