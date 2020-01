Hassan Whiteside – Miami, l’heure des retrouvailles

Avec 23 points, 21 rebonds et 5 contres contre les Wizards, Hassan Whiteside a le sens du timing. Il a réalisé une de ses meilleures prestations de la saison avant de retrouver le Heat ce dimanche soir.

Le pivot de Portland va affronter son ancienne équipe, dans son ancienne salle. Et les retrouvailles avec l’American Airlines Arena, ce samedi pour l’entraînement des Blazers, l’ont déjà touché. « C’est surréaliste », a confié Whiteside. « Je n’ai jamais vu la vestiaire extérieur ici, donc c’est étrange. Cela fait remonter beaucoup de souvenirs. »

Whiteside a disputé 324 matches de saison régulière et 15 de playoffs sous les couleurs floridiennes et c’est là-bas qu’il a explosé aux yeux de la ligue début 2015, avant de devenir un des meilleurs rebondeurs et contreurs de la NBA. Son passage à Miami fut donc capital dans sa carrière qui, jusque-là, ne décollait pas.

« Ils m’ont donné ma chance »

« J’étais impatient de revenir ici, j’y ai ma maison. Cela fait surgir plein de souvenirs car j’ai passé cinq années à Miami, j’ai grandi et appris ici. J’ai vécu une superbe expérience, je suis devenu ce que je suis désormais. Ils m’ont donné ma chance et je me suis engagé avec eux pendant quatre saisons de plus. On n’a pas réussi ce qu’on voulait faire, car on veut toujours gagner le titre, mais on s’est battu. »

Ses années à Miami resteront teintées d’un sentiment mitigé. Le pivot a alterné entre performances impressionnantes au rebond et au contre, à des rencontres sans saveur, intensité ni concentration. Erik Spoelstra l’a parfois mis sur le banc pour le réveiller, mais globalement, Whiteside n’a jamais conservé un engagement total, faisant naître des frustrations. Comment, donc, le public de Miami va-t-il l’accueillir ?

« Je m’attends à du classique : je ne suis plus dans l’équipe, donc je vais recevoir des huées. Mais je m’attends aussi à des acclamations, car on a de superbes souvenirs ici. De ma première participation aux playoffs, à la troisième place à l’Est, en passant par le second tour des playoffs et d’autres choses qu’on a traversées, on a connu des hauts et des bas. Donc je m’attends à recevoir ce double accueil. »