Valverde, vers un clap de fin inévitable ?

« LIGA – Les hommes de Valverde entament l’année 2020 ce soir (21h), par un derby catalan sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. A six mois de la fin de son contrat, le sort du coach blaugrana semble scellé, au vu des désillusions européennes et du jeu produit depuis son arrivée. Seul un parcours parfait en Liga et en Ligue des champions pourrait le maintenir à son poste. »







