Nouveau look pour un nouveau show pour James Harden face aux Sixers

Après avoir subi de nombreuses prises à deux face aux Nuggets, James Harden est pris en individuelle par Josh Richardson, avec un Ben Simmons qui flotte toutefois loin, très loin de Russell Westbrook (20 points, 7 rebonds) pour venir en aide. Cette stratégie s’avère payante.

Sept points de Simmons permettent à son équipe de prendre dix points d’avance alors que la paire Harden – Westbrook est à 2 sur 12 aux tirs après dix minutes de jeu (22-12). Alors qu’il dévoile son nouveau look, le meilleur marqueur de la ligue finit le quart-temps sur deux paniers mais avec 30% de réussite, dont 22% de loin et seulement deux lancers francs tentés, les Rockets peuvent s’estimer heureux d’être sous la barre des 10 points d’écart (27-20).

Russell Westbrook en détonateur

L’intensité et l’activité de Russell Westbrook changent alors la donne. Constamment sur l’offensive, des deux côtés du terrain, il mène un 13-5 qui met Houston devant pour la première fois de la rencontre. Un Clint Capela omniprésent dans la raquette qui prend systématiquement de vitesse Embiid (20 points, 12 rebonds) en transition et le retour de James Harden voient les Rockets inscrire 23 points en moins de six minutes (43-39) !

Le rythme effréné imprimé par les hommes de Mike D’Antoni leur ouvre l’accès au cercle et ils prennent jusqu’à huit points d’avance (51-43). Un bon passage de la paire Embiid – Simmons ramène alors Philly à -1, mais leurs 90 dernières secondes de la mi-temps sont catastrophiques. Une balles perdue, deux tirs forcés, et deux oublis défensifs permettent à James Harden de marquer cinq points faciles pour mettre Houston à +7 à la pause (60-53).

Philly sur courant alternatif

Après un 0 sur 7 de loin en deuxième quart temps, Tobias Harris (24 points) débloque le compteur des Sixers pour débuter la deuxième mi-temps. Ben Simmons lui emboîte le pas avec une claquette dunk pleine de puissance mais ces premières minutes sont l’arbre qui cache la foret. Dans le sillage d’un duo Harden – Westbrook déchainé, les Rockets répondent par un 14-0 pour repousser Philadelphie à -16 (76-60) !

À l’orgueil, les Sixers sortent de leur torpeur. Mené par un Ben Simmons qui pousse le rythme, et bien aidé par un Russell Westbrook en sur régime, ils répondent par un 10-0 grâce à deux tirs de loin de Josh Richardson (76-70). Les sursauts de Philly sont toutefois entrecoupés de temps faibles abyssaux. James Harden, qui ne manque plus un tir, et Clint Capela reprennent alors leur chantier et un 15-3 met Philly au bord de la rupture (91-73). Il faut un relâchement des Texans et un dunk impressionnant de Ben Simmons pour garder les Sixers en embuscade avant le dernier quart-temps (96-84).

James Harden finit le boulot

Dans le sillage de Joel Embiid, Philadelphie instille alors le doute dans les travées du Toyota Center. En trois minutes, les Sixers viennent de réduire leur déficit de moitié (96-90). Cinq points de suite de Westbrook relancent Houston mais Philly, grâce au triple double de Ben Simmons et à Tobias Harris, reste cette fois au contact (108-102) ! Les trois dernières minutes tournent toutefois à l’avantage de Houston.

Alors que Joel Embiid et les Sixers forcent des tirs à mi-distance, James Harden envoie Russell Westbrook au lay-up, avant d’enchaîner deux tirs longue distance qui mettent Philadelphie à -10 à l’entrée de la dernière minute (116-106). C’est la quatrième défaite de suite des hommes de Brett Brown.