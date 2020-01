La Russie est aussi le pays des diamants. La Russie est un pays riche, avec de nombreuses matières premières. Il n'y a pas seulement du gaz et du pétrole, mais aussi des diamants. Cela fait plusieurs fois qu'on découvre en Russie des diamants de taille imposante. Le 25 décembre la société russe d’extraction de diamants Alrosa, a découvert un diamant de 190,77 carats et de plus deux milliards d'années. Il a été trouvé dans une cheminée de kimberlite en Yakoutie dans (…)

