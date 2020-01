Pendant sa campagne, Trump ne savait pas qui était le général Soleimani

Le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods des Gardiens de la Révolution, a été tué ce vendredi 3 janvier par une frappe américaine ordonnée par le président Donald Trump. Une décision aux conséquences imprévisibles, qui pourrait susciter un engrenage de représailles au Moyen-Orient entre l’Iran et les Etats-Unis et leurs alliés.

Et pourtant, dans un entretien avec l’animateur radio conservateur Hugh Hewitt datant de septembre 2015, Donald Trump, qui lançait alors sa campagne pour l’élection présidentielle, semblait alors ne jamais avoir entendu parler du très influent leader des Pasdaran. L’intervieweur demande :

« Connaissez-vous le général Soleimani ?

– Oui, prétend Trump, mais allez-y, dites-moi, donnez-moi…

– Il dirige les forces Al-Qods, rappelle Hugh Hewitt.

– Oui, voilà, c’est ça », approuve le milliardaire.

« Selon vous, est-ce que son comportement… », reprend l’animateur radio, vite coupé par Trump, qui commente : « D’ailleurs, nous avons horriblement maltraité les Kurdes. »

Hugh Hewitt comprend le quiproquo et corrige : « Non, pas les Kurdes : Al-Qods, les forces armées des Gardiens de la Révolution en Iran. » « Oui, oui », répond Trump.

Hugh Hewitt croit bon d’apporter une précision géopolitique de nature à affiner l’analyse du candidat à la Maison-Blanche : « Les méchants. » « Voilà », dit Trump.

Pour la deuxième fois, le journaliste tente alors de poser sa question : « Vous attendez-vous à ce que son comportement évolue, du fait de… » Entre-temps, Trump semble comprendre : « Oh ! Je pensais que vous aviez dit “les Kurdes” ! […] Pardon, je pensais que vous parliez des Kurdes, parce que je pense que nous avons très mal traité les Kurdes. »

« Un bâton de dynamite dans une poudrière » : les démocrates critiquent l’assassinat de Soleimani

Selon le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Mike Pompeo, ce vendredi, Qassem Soleimani préparait « une action d’envergure » menaçant des « centaines de vies américaines ». Le chef de la diplomatie américaine indique toutefois souhaiter une « désescalade » face aux menaces de vengeance de l’Iran.

Donald Trump, quant à lui, a pour l’heure réagi à travers plusieurs tweets, le premier cocardier, le deuxième évoquant de façon voilée une éventuelle « guerre » avec l’Iran : « L’Iran n’a jamais gagné une guerre, mais n’a jamais perdu une négociation ! » écrit mystérieusement le 45e président américain.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

