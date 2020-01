où en est le mouvement #MeToo ?

Un symbole de liberté qui tient en deux mots : « Me too », « Moi aussi » en français. Un mot clé devenu viral, repris 17 millions de fois sur Internet, avec lequel des femmes témoignent de remarques sexistes, gestes déplacés, voire même de viols, et réclament un droit à dire non. Un exutoire pour certaines, une révélation pour d’autres. À la plateforme d’écoute du 3919 par exemple, les appels de femmes pour dénoncer les violences ont bondi de 107% depuis #MeToo.

À l’origine du phénomène : les accusations de harcèlement contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein en octobre 2017. L’actrice Alyssa Milano incite les femmes à écrire sur Twitter #MoiAussi si elles ont subi du harcèlement. 60 000 personnes lui répondront : le mouvement est lancé. Et les hommes dans tout ça ? Le rappeur Vin’s en a fait une chanson pour montrer que dans le rap souvent jugé sexiste les mentalités évoluent. Né sur la toile, #MeToo est descendu dans la rue depuis deux ans : les associations réclament un traitement plus attentif par la justice des dossiers de violences faites aux femmes.

Le JT

Les autres sujets du JT