Le maillot de Dwyane Wade retiré par le Heat le 22 février

En toute logique, le Heat ne va pas tarder avant de hisser le numéro #3 de Dwyane Wade au plafond de l’American Airlines Arena. Selon les médias locaux, la cérémonie aura ainsi lieu le 22 février, lors de la réception des Cavs.

« Flash » sera ainsi le cinquième joueur du Heat à avoir son maillot retiré par Miami, après Alonzo Mourning (#33), Tim Hardaway (#10), Shaquille O’Neal (#32) et Chris Bosh (#1). À noter que le #23 de Michael Jordan est également au plafond de la salle depuis 2003, même si « His Airness » n’a jamais joué pour le club.

Triple champion NBA (2006, 2012 et 2013), MVP des Finals 2006, 13 fois All-Star, membre de 7 All-NBA Teams et meilleur scoreur de NBA en 2009, Dwyane Wade fut le visage de Miami depuis sa Draft, en 2003, jusqu’à sa retraite, l’été dernier. Et sans aucun doute le joueur le plus important de l’histoire du club.

Malgré une infidélité d’une saison et demie à Chicago et Cleveland, avant de revenir terminer sa carrière en Floride.