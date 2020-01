Avec son super trio de meneurs, le Thunder gagne à San Antonio

Les résolutions de la nouvelle année sont arrivées à San Antonio. Une fois n’est pas coutume, les trois premiers paniers de San Antonio sont deux 3-points de LaMarcus Aldridge (22 points, 11 rebonds) et un de DeMar DeRozan (30 points) ! Le Thunder ne se laisse toutefois pas distancer. Chris Paul, puis Darius Bazley répondent aux 12 points de DeRozan pour donner un score de parité après le premier quart-temps.

Les entrées de Patty Mills, Lonnie Walker, et Rudy Gay changent alors la donne. les Spurs infligent un 17-0 à leur adversaire pour prendre 14 points d’avance (44-30). C’est Shai Gilgeous-Alexander qui stoppe finalement la belle série de San Antonio. À ses côtés, Dennis Schröder remet OKC sur le droit chemin mais leur défense est incapable d’arrêter DeMar DeRozan. Il finit la mi-temps avec 18 points alors que San Antonio rentre aux vestiaires à +9 (55-46).

Le Thunder revient sur le terrain avec d’autres dispositions. Um 2+1 de Steven Adams et un tir de loin de Danilo Gallinari les remettent tout de suite dans le match. Shai Gilgeous-Alexander prend alors le relais et marque 13 des 15 prochains points de son équipe, dont un 3-points qui met OKC devant (70-69). La défense de San Antonio se ressaisit alors et limite le Thunder à quatre points lors des quatre dernières minutes de cette troisième période pour repasser devant grâce au duo DeRozan – Aldridge (76-74).

Chris Paul en patron

OKC sort alors les barbelés. Les Spurs ont de plus en plus de mal à marquer et le trio Paul – Adams – Schröder les fait payer. Un 11-4 donne même sept points d’avance au Thunder à l’entrée des cinq dernières minutes (94-87). LaMarcus Aldridge prend alors ses responsabilités. Il contre Gallinari, contrôle le rebond et marque quatre points de suite pour relancer San Antonio (97-93).

Le duo Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander entre alors en scène. Le vétéran fait mouche à mi-distance avant de chiper la balle dans les mains de DeRozan poste bas. Gilgeous-Alexander y va lui de son floater avant qu’un nouveau stop ne débouche sur un nouveau tir de CP3 (103-93). Un 3-points de Rudy Gay semble relancer les Spurs mais les deux meneurs du Thunder marquent dix des douze derniers points de leur équipe pour empocher une quatrième victoire de suite et conforter leur septième place à l’Ouest.