Auchan supprime 1000 emplois ?

Une inquiétude pour un millier de salariés du groupe Auchan. Selon les syndicats et les employés, un plan de départs volontaires serait en train d’être mis en place par la direction. Sabine Goevoet, déléguée CFDT Auchan, s’inquiète : « Quand on sait qu’il y a 1000 personnes qui vont sortir, on se demande si cela va s’arrêter à 1000 ou bien continuer. Oui il y a des interrogations », témoigne-t-elle.



Le géant de la grande distribution est en difficulté. En 2018, le groupe a concédé une perte nette d’un milliard d’euros. Le modèle des hypermarchés séduit de moins en moins les consommateurs. En avril dernier, le groupe avait déjà mis en vente 21 sites en France jugés pas assez rentables. Ces 1000 départs volontaires seraient-ils la prochaine étape d’un plan d’économie ? La direction a convoqué les syndicats lundi prochain pour une réunion d’urgence.