Après la mort de Soleimani, le grand ayatollah Sistani appelle à la retenue et à la sagesse

BAGDAD (Reuters) – Le grand ayatollah Ali Sistani, figure irakienne majeure de l’islam chiite, a appelé vendredi toutes les parties à faire preuve de retenue et de sagesse après la mort du général iranien Qassem Soleimani, victime d’une frappe aérienne américaine.

« L’attaque perfide la nuit dernière sur l’aéroport de Bagdad est une violation insolente de la souveraineté irakienne et des accords internationaux. Elle a conduit à l’assassinat de plusieurs commandants qui ont vaincu les terroristes de l’Etat islamique », déclare-t-il dans un communiqué diffusé par ses services.

« Ces événements et plus encore montrent que notre pays se dirige vers des temps très difficiles. Nous appelons toutes les parties concernées à se comporter avec retenue et à agir avec sagesse. »

Le commandant de l’unité d’élite des forces iraniennes Al Qods et Abou Mehdi al-Mouhandis, de la milice chiite irakienne Hachd al Chaabi, ont trouvé la mort tôt vendredi matin dans une frappe américaine dans le secteur de l’aéroport de Bagdad.

