Airbus va embaucher à Toulouse entre 1 500 et 2 000 personnes en 2020

Le constructeur aéronautique européen, redevenu numéro 1 mondial, va embaucher entre 1 500 et 2 000 personnes à Toulouse en 2020, révèle France Bleu Occitanie ce jeudi.

Après une année 2019 marquée par plusieurs succès commerciaux, Airbus va embaucher entre 1 500 et 2 000 personnes à Toulouse en 2020, une information révélée par France Bleu Occitanie jeudi 2 janvier. Avec un millier de commandes, notamment pour ses A320, A321 et autres A350, et plus de 860 appareils livrés en 2019, le constructeur européen redevient le premier constructeur aéronautique mondial devant l’américain Boeing qui occupait cette place depuis 2011.

Au total, Airbus va embaucher 5 000 personnes dans le monde en 2020, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et donc en France. L’objectif étant de tenir, voire de dépasser le rythme des livraisons, avec notamment la volonté de produire 63 avions par mois en 2021, contre 60 actuellement.

La bonne santé d’Airbus s’explique aussi par la mauvaise année 2019 de son concurrent américain Boeing, plombé par les deux catastrophes aériennes impliquant son 737 MAX. La production de cet avion a même été suspendue.