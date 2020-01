Oblomov et Diogène sont deux grands fainéants. Une idée reçue propose qu’ils vivent en France, car la durée du travail, la productivité, et le taux d’emploi y seraient tous trois plus faibles qu’ailleurs. Qu’en est-il ? « Le fainéant fait néant. Le paresseux fait au moins l’effort du moindre effort. C’est toute la différence entre l’oiseux et l’oisif ». Alexandre le bienheureux méditant sur sa condition. Oblomov : fainéant typique qui (…)

–

Economie







Source link