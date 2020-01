Le rêve américain côté coulisses

En juin et juillet, les États-Unis ont décroché leur second sacre consécutif en Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, à l’issue d’un parcours pratiquement sans faute en France. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une nouvelle perspective sur cette aventure. L’histoire d’une nation, la dernière production de FIFA Films, accompagne les Stars and Stripes dans le tunnel, dans leur bus et même dans les vestiaires, pour assister aux célébrations.

Vous pourrez également suivre des entretiens réalisés avec Jill Ellis, Megan Rapinoe ou encore Alex Morgan, au cours desquels les championnes du monde répondent aux controverses et aux critiques qui les ont parfois visées. Elles reviennent également sur la transition difficile suite à leur échec lors du Tournoi Olympique de Football Féminin, 2016.

Mis bout à bout, ces éléments offrent un point de vue unique sur une équipe qui a défié le monde et certaines idées reçues, et qui est sortie vainqueur de l’adversité.





Fifa