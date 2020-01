Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Les astres seront tous d’accord pour inciter les couples déjà formés à examiner et à améliorer leurs relations existantes. Il sera surtout question de rendre les rapports plus aérés, de mener un mode de vie plus jeune, plus décontracté, plus ouvert sur le monde extérieur. Célibataire, cessez de rêver d’un amour grandiose, sublime, mais totalement utopique. En revanche, si vos ambitions sont modestes, si vous n’avez besoin que d’une existence agréable dans un foyer harmonieux, vos souhaits seront vite comblés.

● Horoscope Vierge – Argent

Les mauvais aspects de Pluton pourraient bien vous causer quelques problèmes épineux sur le plan financier, et vous aurez raison de regarder où vous mettrez les pieds. Des affaires délicates secoueront votre tempérament économe de bon gestionnaire, pour qui chaque sou a sa raison d’être et doit en rapporter un autre assez vite. Ce sera un exploit si vous arrivez à tenir bon.

● Horoscope Vierge – Santé

Le Soleil et Mercure, deux principes de vitalité et de mouvement, géreront les secteurs santé de votre thème. Vous ne manquerez donc ni de tonus ni de joie de vivre. Mais il faudra aussi compter avec Uranus et Vénus, qui peuvent être source de petits problèmes dermatologiques. Rien d’inquiétant, pourtant !

● Horoscope Vierge – Travail

Vous n’admettrez pas qu’un de vos collègues de travail vous fasse de l’ombre. La concurrence n’est pas pour vous chose acceptable, sauf si cela est à votre avantage ! Mais voyons, soyez un peu plus raisonnable ! Il faut tout de même laisser une chance aux autres !

● Horoscope Vierge – Famille

Soyez très attentif aux agissements de certains de vos proches, car vous n’êtes pas à l’abri de manoeuvres sournoises ou intéressées. Ne péchez pas par défaut de vigilance. « C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que le fauve se jettera sur toi » (proverbe nigritien).

● Horoscope Vierge – Vie sociale

N’ayez pas peur d’être vous-même. Il vaut mieux reprendre votre rythme naturel et agir selon votre nature que de vous forcer à paraître ce que vous n’êtes pas effectivement et ne serez probablement jamais.

● Horoscope Vierge – Citation du jour

La maladie du corps est la guérison de l’âme (proverbe basque).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

854



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Ne redoutez pas trop les petites déceptions de la vie courante. Gérez-les avec méthode, et surtout sans faire de drame.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune