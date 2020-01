Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Verseau

● Horoscope Verseau – Amour

Saturne, la planète du temps et de l’austérité, vous donnera envie de tendresse et de stabilité plutôt que de flirts et d’aventures. Les solitaires n’accorderont donc pas la priorité à leurs amours, et les natifs mariés formeront avec leur partenaire une équipe efficace plutôt qu’un couple d’amants passionnés. Pour quelques natifs du troisième décan, cependant, Uranus va réveiller leurs ardeurs, au point de les plonger assez rapidement dans une grande passion.

● Horoscope Verseau – Argent

Pas de planète pour affecter directement votre équilibre financier, qui devrait donc être stable cette fois. Mais Jupiter formera tout de même quelques combinaisons délicates, ce qui pourrait vous faire perdre les pédales. Vous qui avez tendance à vivre au-dessus de vos moyens, vous feriez bien d’y réfléchir à deux fois avant de vous mettre un nouvel endettement sur le dos.

● Horoscope Verseau – Santé

Vous serez sous l’influence de la Lune en aspect harmonique, qui vous mettra à l’abri des tracasseries de tous ordres. Vous serez en pleine forme physique, et pourriez envisager de nouvelles activités sportives.

● Horoscope Verseau – Travail

Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions. Vos conditions de travail vont s’améliorer. Vous pourrez bénéficier d’une promotion, ou travailler avec plus d’indépendance ou en exploitant du matériel plus performant.

● Horoscope Verseau – Famille

Cet environnement astral dispensera une certaine chaleur affective au sein de votre foyer. Il y apportera une note de bonne humeur et une touche de raffinement. Vos échanges avec vos proches seront empreints de beaucoup d’affection, d’une sage compréhension, de sentiments équilibrés, d’une certaine sérénité.

● Horoscope Verseau – Vie sociale

Cet aspect de Jupiter renforcera votre intransigeance. Avec ce manque de souplesse, vous risquez de vous retrouver dans des situations inconfortables et désespérément bloquées.

● Horoscope Verseau – Citation du jour

La pudeur fait partie de la foi (proverbe arabe).

● Horoscope Verseau – Votre nombre de chance

805



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Verseau – Clin d’oeil

Qu’il s’agisse de vos amours, de vos rapports sociaux, de votre job ou de votre vie quotidienne, vous devez vous forger votre propre opinion.

● Horoscope Verseau – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune