Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Taureau

● Horoscope Taureau – Amour

Le présent aspect de Neptune vous inspirera de beaux rêves amoureux. Et comme l’ambiance planétaire vous permettra de réaliser vos désirs, il y a fort à parier que vos nuits câlines seront divines ! Les esseulés auront toutes les chances de rencontrer l’âme soeur ; les couples nourriront un dialogue fécond ; et les amoureux en général découvriront dans leurs passions communes, leurs jeux de l’esprit ou du corps, mille nouvelles raisons de s’aimer. C’est tout juste si les féministes du signe se plaignent encore d’avoir un Jules trop « macho » !

● Horoscope Taureau – Argent

Ce sera enfin l’embellie financière, et une embellie durable ! Tous ceux d’entre vous qui avaient commencé dernièrement à rééquilibrer leur budget vont maintenant pouvoir améliorer nettement leur sort. Ceux qui ont des dettes vont pouvoir les rembourser, se remettre à niveau et, qui sait, commencer à faire des économies. Cela vous sera d’autant plus facile que vous ne serez pas d’humeur dépensière.

● Horoscope Taureau – Santé

Mars, le dieu de l’énergie, va vous doper, mais il pourra aussi vous rendre un peu trop nerveux. Si c’est le cas, veillez à vous détendre et à vous coucher tôt au lieu de tirer indûment sur vos réserves.

● Horoscope Taureau – Travail

Aucune planète n’influencera le secteur carrière, ce qui vous laissera les coudées relativement franches pour vous organiser à votre guise. Ça tombera plutôt bien, car vous fourmillerez d’idées nouvelles et vous ne ménagerez pas vos efforts pour les faire aboutir. Ce pourra être en rapport avec un projet de création d’entreprise auquel vous pensez déjà depuis un moment.

● Horoscope Taureau – Famille

Saturne en cet aspect vous mettra une fois de plus face à vos responsabilités familiales. Ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des difficultés concernant leurs enfants ou leurs parents verront la situation commencer à évoluer favorablement, à condition, bien sûr, de ne pas relâcher leurs efforts.

● Horoscope Taureau – Vie sociale

Attention aux problèmes avec l’Administration ! Ceux d’entre vous qui ne sont pas au clair risquent d’avoir des ennuis. Vérifiez vos factures, payez vos impôts, vos contraventions et, surtout, ne roulez pas sans assurance ou sans permis.

● Horoscope Taureau – Citation du jour

L’oeil ne saurait monter plus haut que le sourcil (proverbe arabe).

● Horoscope Taureau – Votre nombre de chance

151



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Taureau – Clin d’oeil

Evitez les projets utopiques et les discussions stériles : ils ne vous conduiront nulle part !

● Horoscope Taureau – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune