Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Jupiter prodiguera son influence sur le secteur lié au couple. En principe, le maître de la chance va favoriser vos relations conjugales, vous valant une joyeuse complicité avec votre partenaire. Toute difficulté sera résolue avec bonne volonté et humour. Célibataire, la planète Vénus sera bien aspectée. Il ne pourrait donc y avoir aucun doute au sujet de votre vie sentimentale : vous serez pour l’instant totalement à l’abri de déboires, petits ou grands. De plus, vous pourrez avoir les espoirs de faire une rencontre sensationnelle.

● Horoscope Scorpion – Argent

Plus que jamais vous miserez sur la prudence et le long terme dans le domaine financier. Ainsi, vous éviterez les opérations risquées mais, si vous avez quelques économies, vous effectuerez des placements sûrs. L’influence de Saturne vous incitera également à beaucoup penser à votre avenir matériel et à celui de vos proches. Ce sera le bon moment pour souscrire une assurance vie ou bien ouvrir un plan d’épargne retraite.

● Horoscope Scorpion – Santé

Ce climat astral à forte dominance jupitérienne sera positif sur le plan physique dans la mesure où il augmentera la vitalité. Le fait pourra avoir des répercussions sur le plan psychologique, en impliquant un moral en nette hausse et une tendance à l’optimisme, tendance que vous n’avez pas toujours.

● Horoscope Scorpion – Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiatives, de mettre vos idées originales en pratique : Mercure soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

● Horoscope Scorpion – Famille

Les membres de votre famille, tant vos enfants que vos parents ou frères et soeurs, ne manqueront aujourd’hui ni de dynamisme ni d’optimisme. Voilà qui vous fera un bien fou : vous aurez droit à une journée sans le moindre souci concernant votre famille.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Vos rapports avec vos amis intimes seront compliqués. Vu les aspects de Pluton, leur attitude risquent de vous décevoir cruellement. Vous serez tenté de couper les ponts. Pas de précipitation, réfléchissez !

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Les flèches, comme les paroles, une fois lancées, ne reviennent plus (proverbe russe).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

718



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne cédez pas à l’envie de vous morfondre ou d’accuser le destin.

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune