Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Vous trouverez que la stabilité conjugale, ce n’est pas si mal ! Et vous n’hésiterez pas à faire quelques concessions, à sacrifier un peu de votre chère liberté, pour renforcer l’entente avec votre conjoint ou partenaire. Bravo ! Célibataire, vous attendrez de pied ferme le prince charmant (ou la femme parfaite). Et vous risquez, du même coup, de ne pas accorder assez attention à une personne rencontrée ce jour. Elle a pourtant tout pour vous rendre heureux !

● Horoscope Sagittaire – Argent

L’immobilier et tout ce qui se rapporte au foyer pourrait donner naissance à des dépenses fortuites et même assez lourdes. Gardez-vous des décisions impulsives dans ce domaine.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Vous serez particulièrement sensible à cette configuration positive de Jupiter, un astre capital pour vous, qui devrait vous offrir une superbe réserve d’énergie et d’optimisme. Ne croyez pas que vous n’alliez ressentir qu’un tonus ponctuel et superficiel ; il s’agira plutôt d’un courant de fond, très puissant, même s’il n’est pas spectaculaire, qui commence maintenant.

● Horoscope Sagittaire – Travail

Vous pourrez connaître quelques petites difficultés dans le travail. Pluton sera en effet en dysharmonie, ce qui pourra vous mettre face aux conséquences de décisions prises par le passé. En même temps, Pluton étant une planète puissante, qui dote d’une détermination inébranlable, vous aurez la volonté et les atouts nécessaires pour affronter ces perturbations et les régler à votre avantage.

● Horoscope Sagittaire – Famille

Les influx planétaires de la journée vous aideront à apaiser les querelles dans le cercle de votre famille et à rendre le climat environnant plus serein, plus chaleureux malgré l’agressivité de certains membres.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

Seriez-vous capable d’écouter un bon conseil en ce moment ? Apparemment non. Malgré les circonstances difficiles que vous rencontrez, vous ne serez nullement disposé à entendre un autre son de cloche que le vôtre. Dans ces conditions, ne vous plaignez pas si vous vous jugez incompris ou mésestimé par vos amis et relations. Tâchez d’être plus ouvert et plus tolérant.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

C’est folie de tendre la main à celui qui veut se noyer (proverbe basque).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

430



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Poursuivez votre chemin sans vous retourner.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune