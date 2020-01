Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

Ce sera le calme plat dans le domaine conjugal. Pas de grande passion en vue, pas de disputes homériques non plus. Simplement, un quotidien sans histoire, que vous pourrez modeler à votre goût. Célibataire, votre passion pour votre nouvelle conquête sera dévorante. Malheureusement, vous serez excessivement jaloux, possessif, exclusif. Il faudra vous calmer un peu, vous savez, sinon l’autre ne tardera pas à prendre ses jambes à son cou. Et ce serait dommage d’en arriver là, car cette passion aurait vraiment tout pour devenir une liaison durable.

● Horoscope Poissons – Argent

Pensez à développer vos relations dans les diverses administrations et organismes : vous y récolterez des protections efficaces en temps voulu. Les rapports avec l’étranger devront exiger votre plus grande attention en cette journée. La chance ne sera pas absente de votre Ciel astral et vous offrira des occasions avantageuses sur lesquelles vous ne comptiez plus.

● Horoscope Poissons – Santé

Du tonus, vous en aurez à revendre. Mais encore faudra-t-il savoir l’optimiser, ce qui n’est pas toujours votre cas. Si vous enchaînez de longues journées de travail sur des soirées tardives et un brin arrosées, vous finirez immanquablement par être… fatigué !

● Horoscope Poissons – Travail

Influx positifs très puissants à prévoir dans le travail. Vos idées seront d’une rare clarté, votre énergie fera passer n’importe quelle initiative de votre part. Encouragements et appuis ne vous seront jamais marchandés.

● Horoscope Poissons – Famille

La vie au foyer connaîtra bien des remous et ne risque en tous cas pas de pécher par monotonie. Si l’entente entre conjoints est satisfaisante, il n’en est pas de même avec le reste de la famille. En fait, votre façon d’imposer au lieu de proposer n’arrangera pas les choses.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Vie amicale agréable et profitable. Vous ferez des projets avec vos amis, et vous brillerez de tous vos feux en leur compagnie. Vous pourrez aussi compter, le cas échéant, sur leur soutien inconditionnel et loyal. N’est-il pas vrai que « la terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l’amitié » (Démophile) ? N’oubliez pas d’être un bon ami vous-même.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

Les cheveux blancs de l’homme ne sont que la poussière soulevée par le galop du temps (proverbe arabe).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

750



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Soyez très prudent dans vos appréciations des situations.

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune