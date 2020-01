Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Votre vie de couple sera harmonieuse grâce au soutien de Jupiter. Le conjoint pourra vous aider à gravir certains échelons de votre vie sociale. Évitez toutefois de froisser l’autre en adoptant une attitude trop charmeuse ou provocante vis-à-vis des personnes de l’autre sexe qui entrent en contact avec vous. Célibataire, vous papillonnerez beaucoup ce jour, sans chercher à vous stabiliser. Les nombreuses rencontres que vous pourrez faire ne déboucheront sur rien de concret et de sérieux.

● Horoscope Lion – Argent

Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre coeur. Attention ! Prêtez oreille à la voix de la raison.

● Horoscope Lion – Santé

En toutes circonstances, tâchez de rester calme et souriant. Cela n’aura pas seulement l’effet de faire votre charme : vous risquerez trois fois moins d’infarctus ou d’angine de poitrine qu’une personne inquiète et grincheuse.

● Horoscope Lion – Travail

Quelques difficultés sont possibles dans le domaine du travail. Il est possible que vos projets professionnels soient momentanément bloqués. Vous serez obligé de faire preuve de patience. Mais ne vous inquiétez pas : votre dynamisme et votre grande capacité de travail suffiront à dénouer rapidement la situation.

● Horoscope Lion – Famille

Vos enfants commettront quelques bêtises qui vous agaceront beaucoup. Mais inutile d’élever la voix et de vous répandre en réprimandes interminables. « Là où l’ongle suffit, point n’est besoin de la hache » (proverbe indien).

● Horoscope Lion – Vie sociale

Vous serez tenté de faire la roue comme le paon pour vous faire remarquer et vous mettre en valeur. Mais ce ne sera pas une bonne tactique ; pour cette journée, du moins, la modestie s’avérera beaucoup plus payante : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal). Pour vous donner le maximum de chance, soyez plus naturel et affable.

● Horoscope Lion – Citation du jour

Pardonner au méchant, c’est frapper l’innocent (proverbe italien).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

773



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Sachez faire des concessions et des compromis nécessaires.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune