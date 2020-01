Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Citation du jour La tragédie ne fait plus d’effet depuis qu’elle court les rues (Chamfort).

● Horoscope Capricorne – Vie sociale Avec cet aspect de Mercure, vous serez certainement amené à vous demander si ce que vous faites est utile aux autres. Vous ne pourrez plus vous contenter de vivre égoïstement, et éprouverez le besoin de faire quelque chose qui soit constructif pour votre entourage, ou même pour des gens que vous ne connaissez pas mais dont le sort vous émeut.

● Horoscope Capricorne – Santé Quels que soient votre enthousiasme ou votre fureur de vaincre, pensez à ménager des moments d’accalmie dans votre rythme de vie. Vous devriez savoir profiter de ces moments plus tranquilles afin de pouvoir recharger vos batteries. « Apollon ne tend pas toujours son arc » (Horace).

● Horoscope Capricorne – Amour Avec le présent aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie conjugale. Les couples en profiteront pour discuter, s’aimer, et se disputer aussi ! En somme, vous ne risquez pas de vous ennuyer avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, le présent mouvement céleste sera un régal pour vous. Il va en effet mettre l’accent sur votre vie amoureuse et provoquer des coups de coeur importants. Pour quelques-uns d’entre vous, ce sera même « la » rencontre qu’ils attendent depuis longtemps.

On ne fait rien d’un philosophe (Napoléon Ier).

En amour, il suffit de plaire par ses qualités aimables et ses agréments, mais en mariage, pour être heureux, il faut s’aimer ou du moins se convenir par ses défauts (Chamfort).

Se rencontrer et être amis, rien de plus facile ; demeurer ensemble et vivre en paix, voilà qui est difficile (proverbe chinois).

Le moineau dans la main vaut mieux que la colombe sur le toit (proverbe allemand).