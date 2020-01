Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Mars peut vous aider à écrire une des plus belles pages de votre love story. Si vous êtes marié, cette planète devrait nettement raviver vos sentiments vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, préparez-vous à vivre un grand amour. Vous avez beau être follement indépendants, vous ne pourrez plus esquiver la flèche de Cupidon, qui viendra vous frapper en plein coeur. Vous irez même jusqu’à faire des projets d’avenir, vous qui n’avez jamais cessé de vanter les mérites du célibat !

● Horoscope Cancer – Argent

Il paraît que l’argent aura tendance à sortir à gros flots de votre escarcelle, malgré vos efforts d’organisation et d’économie. Ces dépenses seront vraisemblablement en relation avec la vie sentimentale. Cherchez à consolider vos positions durant cette journée, qui facilite les placements durables et toute initiative dans l’immobilier. Vous serez bien avisé de renoncer à des projets d’un coût exorbitant et pouvant absorber toutes vos ressources financières.

● Horoscope Cancer – Santé

Avec cette ambiance astrale dominée par la planète Mars, vous aurez bien besoin de décharger votre trop-plein d’énergie et d’agressivité. Ce sera le moment de faire beaucoup de sport, ou de relever des défis dans votre métier. Plus ce sera difficile et périlleux, plus vous pourrez vous défouler. Sans quoi, c’est votre entourage familial qui fera les frais de votre mauvaise humeur.

● Horoscope Cancer – Travail

Dans le travail, allez-vous au-devant d’un conflit généralisé ? Il semble que oui. Mais il sera encore possible d’agir dans un sens ou dans l’autre. Les astres vous conseilleront de bien procéder, notamment en lâchant un peu de lest pour désamorcer la bombe.

● Horoscope Cancer – Famille

Avec certains de vos proches parents, trop curieux à votre goût, vous risquez d’avoir des disputes. Vous n’admettrez pas qu’ils cherchent à tout savoir de votre vie privée ; vous les remettrez vertement à leur place.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Uranus en cet aspect vous rendra plus sociable que jamais. Vous serez très entouré et en bonne compagnie. Toutefois, certains qui se disent vos amis risquent de vous décevoir ; oubliez ceux-là.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Quelque bien qu’on dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau (La Rochefoucauld).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

347



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Inutile de faire vos confidences aux confrères, collègues ou amis.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune