Horoscope quotidien du Jeudi 2 Janvier 2020 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

En principe, pas de problèmes de couple. Parions même que les astres qui animeront votre signe vous rapprocheront, en vous incitant à entreprendre des choses ensemble. Ce sera un business, une activité de loisirs, un projet immobilier ou d’ordre privé comme celui de faire ou d’adopter un enfant. Mais, dans tous les cas, cela renforcera vos liens encore davantage. Les célibataires connaîtront une journée favorable. Le moment sera idéal s’ils souhaitent entreprendre des démarches auprès des membres de l’autre sexe, car ils auront plus d’audace, plus d’aplomb que d’habitude.

● Horoscope Balance – Argent

Vous pourriez être victime d’une perte financière, voire même d’une escroquerie. Faites donc attention dans vos rapports d’argent avec autrui. D’autre part, une rentrée d’argent sur laquelle vous comptez n’aurait pas lieu, et vous vous retrouveriez provisoirement dans une situation délicate.

● Horoscope Balance – Santé

Mars, la planète de l’énergie, vous assurera un dynamisme en hausse et une résistance sans faille. Si vous souffrez d’une maladie chronique, votre traitement actuel s’avérera efficace, et vous pourrez constater une certaine amélioration de votre état général.

● Horoscope Balance – Travail

Le secteur du travail sera privilégié. Vos efforts seront appréciés. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités, en tout cas un meilleur rendement et des résultats concrets. L’ambiance de travail vous sera propice, au moral comme au matériel. Chômeurs, vous aurez la possibilité de trouver un emploi qui corresponde même mieux à ce que vous recherchez.

● Horoscope Balance – Famille

Vous serez très mal inspiré par Uranus en mauvais aspects au cours de cette journée. Des perturbations sont donc à prévoir au sein de la famille. Essayez d’éviter les conflits en faisant preuve de plus de diplomatie et de tolérance qu’à l’accoutumée.

● Horoscope Balance – Vie sociale

Vous serez prêt à vous mettre en quatre pour vos amis. Et vous passerez plus de temps avec eux qu’avec votre famille. De leur côté, ils ne demanderont qu’à vous rendre service et à vous prouver leur fidélité.

● Horoscope Balance – Citation du jour

Une unité de temps vaut mille unités d’or (proverbe chinois).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

573



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Fuyez la compagnie de ceux qui pourraient vous faire perdre un temps précieux à des futilités.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Basile le Grand

Grégoire de Nazianze (le Jeune)

Macaire le Jeune