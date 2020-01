Ellis et Wiegman rejouent la finale de France 2019

Pour Jill Ellis et Sarina Wiegman, l'année 2019 restera à jamais dans les annales. Ellis a offert à son équipe nationale féminine des États-Unis un deuxième trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de suite en France avant de quitter son poste. Elle est la seule technicienne à avoir jamais décroché le plus grand titre mondial féminin à deux reprises, elle qui a ensuite été élue The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin. Les deux femmes se sont retrouvées pour parler du plus grand événement de l'année 2019 : la finale de la Coupe du Monde Féminine.







Fifa

Partager cet article:

Tweet