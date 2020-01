« 20h30 en fêtes ». La cuisine des Tontons – France 2 – 5 janvier 2020

Les Tontons flingueurs est un film culte qui a rempli les salles dès sa sortie et bat des records d’audience lors de chaque rediffusion à la télévision ! Une pépite signée Georges Lautner avec de savoureux dialogues de Michel Audiard.

En 1963, le dialoguiste et Albert Simonin adaptent un livre de ce dernier, Grisbi or not grisbi : un polar bien noir qu’ils vont transformer en parodie. Gaumont choisit Jean Gabin pour le rôle principal, ce qui ne convient pas au metteur en scène…

Une recette miracle

Le jeune réalisateur de trente-cinq ans refuse le choix de la production car la star a pour habitude d’imposer son équipe technique. Lautner veut travailler avec ses amis. Alors, Gabin quitte le projet pour être remplacé par Lino Ventura qui n’est pas un spécialiste de la comédie.

L’acteur joue le contraste avec ses partenaires Bernard Blier, Francis Blanche et Jean Lefebvre. Sans Gabin, Gaumont réduit drastiquement le budget, mais Lautner et sa bande vont se débrouiller en tournant vite et le plus souvent en extérieur. Une recette miracle qui régale encore des millions de téléspectateurs…

Un reportage de Vincent Nguyen, avec Jean-Sébastien Desbordes et Matthieu Martin.

