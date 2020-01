un homme en garde à vue après la mort de sa compagne près de Dunkerque

Un homme a été placé en garde à vue à Dunkerque (Nord), après la mort de sa compagne, indique France Bleu Nord ce mardi. Les faits se sont produits lundi en fin d’après-midi à Cappelle-la-Grande.

Un homme âgé de 38 ans est en garde à vue mardi 31 décembre, soupçonné d’avoir tué sa compagne à leur domicile de Cappelle-la-Grande (Nord). Selon une source policière, l’homme a appelé lui-même les pompiers, qui n’ont pu que constater la mort de cette femme âgée d’environ 40 ans. A l’arrivée de la police, il a reconnu lui avoir donné « quelque gifles », mais d’après les informations de France Bleu Nord, le visage et le corps de la victime étaient tuméfiés.

Le suspect a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, a précisé à l’AFP le parquet de Dunkerque. Il n’était pas alcoolisé au moment de son interpellation. Sa compagne serait morte quelques heures plus tôt, selon les premières constations du médecin légiste sur place. Une autopsie doit avoir lieu vendredi.

Le suspect avait été condamné en 2003 pour détention de stupéfiants et dégradation de biens d’autrui. En 2013, sa compagne avait déposé plainte pour violences et une procédure de médiation avait suivi. Ils vivaient ensemble depuis une dizaine d’années et n’avaient pas d’enfants ensemble.