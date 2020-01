[Programme de la nuit] Jamais deux sans trois pour les Knicks ?

Le basket américain a le coeur lourd ce soir puisqu’il a perdu ce 1er janvier l’architecte de la NBA actuelle, David Stern, décédé à 77 ans. « Show Must Go On » comme on dit habituellement, et le calendrier propose un programme très léger pour cette première soirée de 2020 avec essentiellement la visite de Carmelo Anthony et des Blazers à New York, avec des Knicks en quête d’un 3e succès de rang, tandis que Portland reste sur quatre revers d’affilée.

A l’Ouest, les Lakers sont de sortie avec la réception des Suns, qui viennent justement de gagner à Portland.