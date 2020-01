Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks peuvent être encore meilleurs

Il ne faut pas chercher bien loin l’illustration de la domination des Bucks sur la conférence Est. Prenez les bilans des Nets et du Magic, respectivement 7e et 8e, additionnez le nombre de victoires et vous obtenez… le nombre de victoires des Bucks : 30 succès, en 35 sorties. C’est quatre de plus que les Lakers, leurs dauphins dans la ligue. C’est cinq de plus que les Bucks 2018-2019, au même temps de passage.

Une domination qui va au-delà du seul bilan car les Bucks gagnent avec 13 points d’avance en moyenne. Nouvelle illustration cette nuit avec une victoire tranquille face aux Bulls, avec plus de 20 points d’écart.

Malgré les chiffres, Giannis Antetokounmpo en est persuadé : son équipe peut encore faire mieux.

« C’est vraiment surprenant qu’on ait gagné 30 matches avant janvier et c’est cool, » commence-t-il par formuler. « Mais on peut toujours être meilleurs. On peut toujours mieux faire et on doit continuer de nous améliorer parce que l’objectif est d’aller le plus loin dans la saison. »

Traduction : en finale NBA. « C’est vraiment génial d’avoir ce bilan, » poursuit son lieutenant Khris Middleton, « mais vous savez, ce n’est que la saison régulière. Les choses sérieuses démarrent en playoffs, mais on ne peut pas y arriver sans un bon bilan et sans jouer notre meilleur basket. »

Les Bucks, à l’instar des Lakers et les Raptors, comptent parmi les rares équipes a être toujours invaincues face à des adversaires aux bilans négatifs. Un coup d’œil sur leur calendrier : le prochain match face à une équipe dans le positif, Boston, n’a lieu qu’à la mi-janvier. Et ceci après un « road trip » sur la côte Ouest (Spurs, Warriors, Kings et Blazers) sans doute moins redouté que par le passé…