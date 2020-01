Critique : Le miracle du saint inconnu

Dans le casting sélectionné par le réalisateur, on trouve des comédiens débutants, mais aussi des professionnels reconnus. Les plus connus sont Younes Bouab, l’interprète du voleur, présent dans Razzia de Nabil Ayouch et Cheba Louisa de Françoise Charpiat et, surtout, Anas El Baz, l’interprète du médecin, qui tenait le rôle principal dans Retour à Bollène de Saïd Hamich. Désert marocain aidant, Amine Berrada, le directeur de la photographie, nous gratifie d’une succession de beaux tableaux pleins de lumière. Quant à la musique de Amine Bouhafa, le compositeur franco-tunisien des musiques de Timbuktu, La belle et la meute et Amin, elle est à la fois présente et discrète.

Conclusion

Premier film de la Sélection de la Semaine de la Critique de Cannes 2019 à être projeté, Le miracle du saint inconnu a fait office de mise en bouche pour un certain nombre de festivaliers. Eh bien, des mises en bouche comme cela, on en redemande ! Avec ce film à la fois cocasse et grave, empreint d’un humour d’une grande finesse, Alaa Eddine Aljem vient tout simplement se placer, dès son premier long métrage, aux côtés de Aki Kaurismäki et de Elia Suleiman. On attendra avec impatience le deuxième long métrage de ce jeune réalisateur.



