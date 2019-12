Ian Mahinmi, un record en carrière à 33 ans

Il y a match à Washington pour élire la plus grosse surprise de la soirée d’hier. Le fait d’avoir battu Miami ? Le record de franchise du nombre de points marqués par le banc avec 80 unités ? L’identité de ceux qui l’ont établi – Jordan McRae avec ses 29 points, l’inconnu Garisson Matthews avec ses 28 points ? Ou les 25 points de Ian Mahinmi, pour un record en carrière à 33 ans ?

En 658 matchs, le Français n’avait ainsi dépassé qu’une fois les 20 unités, lors des playoffs 2016 avec Indiana. Mais cette nuit, il était bien décidé à essayer de compenser comme il pouvait les nombreuses absences : Bradley Beal, John Wall, Thomas Bryant, Davis Bertans, Rui Hachimura, CJ Miles ou encore Moritz Wagner.

« Je crois que j’ai bien trouvé mon rythme, j’étais agressif au cercle, j’ai eu quelques paniers faciles qui m’ont bien lancé. Je voulais juste être un peu plus agressif que d’habitude. Il nous manque plusieurs joueurs clés, je voulais prendre un peu plus de responsabilités » avoue l’intérieur, auteur d’un 10/11 aux tirs et même d’un 2/3 à 3-points.

« Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre sens mais je suis très fier de ce que tout le monde accomplit. »

Les fruits de la confiance et du travail de ses coéquipiers et du staff, justifie-t-il en bon vétéran. Et en bon vétéran, il sait apprécier cette belle victoire qui apporte tout simplement un peu de joie dans le vestiaire.

« Ça façonne ton caractère. Quand ça ne va pas, qu’il y a beaucoup de blessures, que les choses ne vont pas dans ton sens, il faut de la hargne, en tant que jeune joueur, pour élever son niveau de jeu et faire de grosses actions, jouer agressif, bien défendre… Tous les jeunes tirent le maximum de leurs opportunités, c’est bien. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre sens mais je suis très fier de ce que tout le monde accomplit. »