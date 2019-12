contrôles renforcés sur les routes

Dans sa nouvelle campagne, la sécurité routière qu’après une soirée arrosée il est imprudent de conduire et que chacun est responsable. Le réveillon représente un risque, alors cette année encore, les contrôles seront renforcés. La limite autorisée par litre de sang est de 0,5 gramme d’alcool ; un seuil rapidement atteint un soir. Depuis 2013, un éthylotest est obligatoire dans chaque véhicule. Dans une galerie marchande de Poitiers (Vienne), les bénévoles de la prévention routière en distribuent gratuitement.

Pour bien profiter de la soirée, certains établissements proposent d’héberger les plus fêtards, comme c’est le cas dans un restaurant de Cahors, dans le Lot. Le patron de l’établissement veille à la sécurité de ses clients. En 2018, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes le soir du 31 décembre. En France, l’alcool au volant cause près de 1 000 morts pas an.

