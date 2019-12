Ce que Macron pourrait dire lors de ses vœux

C’est la seconde fois que le chef de l’Etat prononce ses vœux en pleine crise sociale. Après la colère des « gilets jaunes » l’année dernière, c’est cette fois la fronde contre la réforme des retraites qui sera dans tous les esprits lors de son allocution rituelle du mardi 31 décembre à 20 heures.

Il faut dire que la parole présidentielle est particulièrement attendue sur le sujet, alors que le silence d’Emmanuel Macron a laissé ses troupes envoyer des messages contradictoires, Aurore Bergé, porte-parole de LREM, affirmant aux grévistes « vous n’obtiendrez rien » quand Olivia Grégoire, vice-présidente de la commission des finances de l’Assemblée, prédisait « plusieurs milliards » de « concessions » du gouvernement.

Les oppositions attendent aussi un geste fort. Toute une partie de la gauche demande ainsi au président de retirer sa réforme lors de ses vœux. La droite, par la voix du président du groupe des députés LR à l’Assemblée Damien Abad, réclame, elle, « des clarifications » et insiste sur la prise en compte de la pénibilité, possible levier des négociations.La réforme des retraites est-elle de droite ou de gauche ?

Mais alors, à quoi s’attendre ? « Une intervention courte, autour de 15 minutes, où le président de la République devrait tracer un cap sur la réforme des retraites à venir », avance France-Inter, qui précise :

« Emmanuel Macron aurait beaucoup consulté, avant de se retirer au Fort de Brégançon où il a travaillé le discours qu’il livrera mardi soir. »

Du retrait pur et simple de la réforme, à un exercice de pédagogie sans concessions sur le fond, « l’Obs » envisage plusieurs scénarios.

Scénario 1 : « Nous avons décidé de suspendre la réforme »

> Probabilité de ce scénario : 1 % de chance

Ce serait le scénario surprise ! Et le plus improbable, alors que le président a répété lundi son « ambition forte » pour la réforme des retraites. Mais, imaginez, à 20h10, après quelques minutes assez convenues sur la colère des Français et la difficulté de réformer la France, ce pays de « Gaulois réfractaires », qu’Emmanuel Macron lâche une bombe : « Face à la colère de la rue et dans un souci d’apaisement, nous avons décidé de suspendre la réforme du système de retraite. »

Bien sûr, ce n’est pas le retrait pur et simple tant attendu par la CGT, mais c’est tout comme. Symboliquement, cette décision de dernière minute de l’Elysée serait une victoire des syndicats, après 27 jours de conflit, et en premier lieu de la CGT qui est restée sur une ligne dure contre la réforme. Le système universel par points serait alors renvoyé aux calendes grecques, avec très peu de chance qu’une nouvelle réforme soit finalisée, en concertation avec les syndicats, avant la fin du quinquennat. C’est un retrait de fait.

Edouard Philippe annoncerait dans la foulée sa démission, désavoué par le président de la République, qui ne l’avait même pas prévenu du contenu de ses vœux.

Chez les syndicalistes et les « gilets jaunes », ce serait l’euphorie. Même si peu sont ceux qui auraient vu l’annonce en direct à la télévision, puisque nombre d’entre eux ont appliqué le boycott des vœux présidentiels, après un mouvement lancé sur les réseaux sociaux, dans le but de faire chuter l’audience du président de la République.

Scénario 2 : « L’âge d’équilibre était une erreur »

> Probabilité de ce scénario : 44 % de chance

Si l’abandon de la réforme est un scénario hautement improbable, il n’est pas impossible qu’Emmanuel Macron tende la main aux opposants de son projet. Après tout, un membre du gouvernement cité par France-Info confiait que ces vœux seraient « un discours de vérité et d’apaisement en matière de modèle social » :

« Il faut accepter de faire évoluer ce modèle pour l’adapter à la société d’aujourd’hui et revoir des situations qui n’ont plus lieu d’être. Le chef de l’Etat a montré l’exemple en renonçant à sa retraite de président. »

Alors ce 31 décembre dès 20 heures, le chef de l’Etat pourrait décider de lâcher du lest sur l’âge d’équilibre à 64 ans, qui crispe les débats autour de la réforme des retraites. Qualifiant l’âge pivot porté par l’ancien haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye « d’erreur », Emmanuel Macron poserait alors sur la table l’idée d’un âge pivot glissant, qui ne serait pas le même pour toutes les professions, comme l’avaient laissé entendre des députés marcheurs auprès de France-Inter.

Retraites : tous perdants avec l’âge pivot à 64 ans ? Découvrez nos simulations chiffrées

En misant sur ce fameux « apaisement » (et en demandant dans le même temps l’arrêt du mouvement de contestation), le gouvernement ferait revenir la CFDT dans son giron, elle qui avait qualifié la mesure d’âge de ligne rouge, mais maintiendrait le reste de la réforme. Il isolerait par là même la CGT et consorts, qui, en réclamant toujours l’abandon de la réforme, passent pour d’entêtés jusqu’au-boutistes.

Seule ombre tableau : ce geste sur l’âge pivot provoquerait probablement des remous à droite, qui dénonce déjà depuis plusieurs jours une universalité à la carte avec les concessions déjà obtenues par différentes professions.

Scénario 3 : « Bonne année ! »

Probabilité de ce scénario : 55 % de chance

Et si finalement… rien ? Les vœux du président pourraient bien aller là où on ne les attend pas et soigneusement éviter toute annonce sur les retraites. « Je ne pense pas qu’il fera d’annonces qui contredisent les positions du Premier ministre et qui viennent couper l’herbe sous le pied des ministres et des partenaires sociaux avant la reprise des négociations », a ainsi confié un député marcheur à France Télévisions.

En bref, il s’agit de la jouer sécurité : Emmanuel Macron laisse Edouard Philippe aux commandes et renvoie expressément aux concertations qui doivent avoir lieu le 7 janvier entre le gouvernement et les acteurs sociaux, laissant aux syndicats (et aux Français) une nouvelle semaine d’attente. Au risque d’être accusé de jouer le pourrissement ? Mais non !

« On fait face à une stratégie du pourrissement, où il n’y a plus aucun contact entre le gouvernement et les organisations syndicales, où le gouvernement est en vacances et laisse la grève se maintenir jusqu’à la rentrée, jusqu’à on ne sait pas quand », a déjà accusé sur France-Info le secrétaire fédéral du syndicat Sud-Rail, Eric Meyer.

Faux, a rétorqué Matignon, qui soulignait la « volonté forte du gouvernement de continuer les discussions sur les sujets identifiés par les organisations syndicales et ce dans un calendrier qui puisse permettre d’avancer rapidement ».

Sans faire complètement l’impasse sur la réforme, le président profiterait juste de ses vœux pour faire un peu de cette « pédagogie » qui lui est si chère. L’occasion par exemple de mieux expliquer le système à points qui déroute les Français, et pourquoi il serait, selon lui, un « projet de progrès social qui corrige de nombreuses inégalités », comme l’a fait savoir l’Elysée lundi. Il « n’est pas prévu à ce stade qu’il entre dans le détail de la réforme ». C’est tout. Et « bonne année ! »

Pour Emmanuel Macron, ne pas s’éterniser sur les retraites permettrait d’aborder d’autres sujets, rappelant au passage que le projet de loi n’est pas la seule chose au cœur de ses préoccupations. Il pourrait ainsi prendre le temps de répondre à la famille de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde détenue au Mali, ou réagir au désastre humanitaire d’Idleb en Syrie, sur lequel il a été interpellé ce lundi par deux ONG ou encore annoncer des mesures pour le climat, qui a encore été au cœur des débats cette année avec notamment la popularisation des « marches pour le climat » à travers le monde.