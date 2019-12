La nouvelle loi religieuse au Monténégro inquiète les Orthodoxes serbes

PODGORICA (Reuters) – L’Eglise orthodoxe serbe et l’opposition pro-serbe du Monténégro ont dénoncé vendredi la loi sur les communautés religieuses adoptée au petit matin par le Parlement dans une atmosphère tendue.

La nouvelle loi prévoit que les communautés religieuses devront prouver, sous peine de nationalisation, leurs droits de propriété sur les terres et les biens qu’elles possédaient au Monténégro avant 1918, quand l’ancien Etat indépendant a rejoint le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, préfiguration de la Yougoslavie.

L’Eglise orthodoxe serbe possède quelque 66 monastères au Monténégro, la plupart datant du Moyen-Âge, ainsi que des dizaines d’églises et autres propriétés. Elle redoute d’être victime de spoliations.

Ses inquiétudes ont été relayées par des manifestants qui ont défilé jeudi soir dans Podgorica et bloqué des routes dans le nord du pays.

Le conflit s’est aussi déplacé dans l’enceinte de la Chambre des députés, où les élus d’opposition du Front démocratique (FD, pro-Serbe) ont vainement tenté de bloquer l’examen du texte lors du débat qui s’est tenu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Une rixe a éclaté entre députés et les 18 élus FD ont été arrêtés par la police. Quinze d’entre eux ont été relâchés par la suite, trois restant en détention, dont le chef de file du parti d’opposition, Andrija Mandic.

« Nous avons dit que nous sommes prêts à mourir pour notre Eglise », avait déclaré ce dernier à la presse avant d’être emmené.

Dans un communiqué, le patriarche Irénée, qui dirige l’Eglise orthodoxe serbe, a réclamé la libération immédiate des « représentants politiques de la population orthodoxe serbe du Monténégro » et exigé des autorités l’arrêt de cette « terreur brutale ».

L’Eglise orthodoxe serbe est la plus importante au Monténégro, et ses défenseurs estiment que la loi sur les religions vise à lui nuire en favorisant l’Eglise orthodoxe monténégrine, qui compte bien moins de fidèles et n’est pas reconnue par les autres Eglises.

Le gouvernement du président monténégrin Milo Djukanovic dément vouloir spolier l’Eglise orthodoxe serbe mais l’accuse de soutenir des politiques pro-serbes qui, dit-il, visent à saper l’indépendance du Monténégro.

Le petit pays balkanique aux 620.000 habitants a accédé à l’indépendance en 2006 quand il a mis fin à son union fédérale avec la Serbie. Membre de l’Otan, il est, comme la Serbie, candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

(Stevo Vasiljevic; version française Henri-Pierre André)