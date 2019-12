Touché aux ischio-jambiers, LeBron James va-t-il être obligé de se reposer ?

Espérons que les matchs de Noël ne deviennent pas une malédiction pour LeBron James aux Lakers. L’an passé, c’était ainsi le 25 décembre, face à Golden State, que le King avait subi sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, qui avait fait dérailler sa saison et plombé la fin de campagne de Los Angeles.

Et cette nuit, face aux Clippers, le quadruple MVP a de nouveau été touché aux ischio-jambiers, sur un choc avec Patrick Beverley, cette fois de la jambe droite.

« Je me sentais en bonne santé au début du match », explique l’intéressé, qui a terminé le match avec 23 points à 9/24 au tir, 10 passes et 9 rebonds. « J’ai pris un coup de genou dans les parties en provoquant un passage en force de Pat Bev et ça m’a renvoyé au point où j’en étais il y a cinq jours ».

Car en plus de sa blessure aux pectoraux, qui lui a fait manquer le match face à Denver, LeBron James souffrait aussi déjà des ischio-jambiers. Et si le King assure que le problème n’a rien à voir avec celui de l’an passé, les Lakers ne veulent pas prendre de risque, et souhaitent qu’il se rétablisse, et surtout qu’il ne force pas sur sa blessure.

Los Angeles ne veut évidemment pas revivre le scénario de la saison passée, avec un ailier sur la touche et une deuxième partie de saison ratée. LeBron James acceptera-t-il donc de se reposer quelque temps ?

« Pour être honnête, je n’ai pas encore pensé à Portland (les Lakers ont un back-to-back samedi et dimanche, à Portland puis face à Dallas). Je surveillais déjà mon corps, avec des traitements. Si je me sens en grande forme, je serai dans le cinq. Si je me sens bien aussi. On verra » répond l’ailier, qui fêtera ses 35 ans dans quelques jours.