Chris Paul pas surpris par la réussite du Thunder

Grâce à une attaque de feu emmenée par un « Big Four » au rendez-vous, le Thunder reste sur quatre victoires de suite et 9 succès sur les 12 dernières rencontres. De quoi se hisser à la septième place de la conférence Ouest avec un bilan de 15 victoires pour 14 défaites.

Chris Paul s’attendait-il à une telle réussite pour son équipe ? « Oui » répond-il dans The Oklahoman, évidemment. « Je pensais même qu’on aurait un meilleur bilan. Je ne sais plus à qui je l’ai dit, mais je l’ai dit. Tant que je suis sur le parquet, je crois qu’on a une chance. Peu importe l’équipe, ce à quoi elle ressemble, qui la compose. »

« Tout le monde disait que je ne voulais pas être ici »

En l’occurrence, le Thunder ne devait pas ressembler à ça : Chris Paul était censé n’être qu’en transit dans l’Oklahoma après son transfert en provenance de Houston. Mais son gros contrat l’a finalement contraint à rester à OKC, et à faire taire les mauvaises langues. « Tout le monde raconte ton histoire. Tout le monde disait que je ne voulais pas être ici. Vous voyez ce que je veux dire ? »

Certes, la franchise n’est pas encore en playoffs, mais elle semble avoir trouvé un rythme de croisière plus intéressant que celui bien irrégulier de certains de ses concurrents.

« On doit juste continuer à jouer dur et à ne pas se voir trop beaux, comprendre que la saison est longue. On vient juste de passer la barre des 50%, on prend les petites victoires, » conclut ainsi le meneur du Thunder.