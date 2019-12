Sacre mondial historique pour Liverpool

Liverpool entre dans l’histoire en remportant la Coupe du Monde des Clubs

Flamengo s’incline en prolongation en en finale

Monterrey égale son record en s’adjugeant le bronze

Le rideau est tombé hier sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019, qui a vu un nouveau champion couronné au Khalifa International Stadium. Liverpool remporte cette compétition pour la première fois de son histoire, après avoir gagné pratiquement tous les titres possibles.

Pour décrocher ce nouveau trophée, les Reds ont battu Flamengo au terme de l’une des finales les plus disputées de l’histoire du tournoi. Les hommes de Jorge Jesus ont dominé leurs adversaires au Brésil et en Amérique du Sud, mais il leur aura manqué un petit quelque chose pour étendre leur royaume sur le monde entier.

C’est l’équipe dirigée par Jürgen Klopp, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin en titre, qui peut fièrement revendiquer le titre de meilleur club de la planète.

Revanche

Le retour de Liverpool et Flamengo au sommet a déclenché une vague de nostalgie, surtout à Rio de Janeiro. Les deux formations s’étaient déjà affrontées lors de la Coupe Intercontinentale 1981, remporteé par O Mengão 3-0.

Pour en découdre à nouveau, Anglais et Brésiliens ont souffert pour valider leur billet pour cette rencontre décisive. Un temps mené au score, Flamengo a dû puiser dans ses réserves pour écarter le débutant Al Hilal, grâce notamment à une démonstration de Bruno Henrique en deuxième mi-temps. De son côté, Liverpool a dû s’en remettre à un coup de génie de Roberto Firmino dans le temps additionnel pour se défaire de Monterrey.

En finale, aucun des acteurs n’a flanché face à l’enjeu, offrant ainsi au public du Khalifa International Stadium une partie d’échecs. Une fois de plus, c’est Firmino qui s’est chargé de faire la différence : avec sang-froid, le Brésilien a fait pencher la balance en faveur des Reds en prolongation. Au coup de sifflet final, le fameux You’ll Never Walk Alone a pu retentir dans les travées.

Record égalé

Un peu plus tôt, les joueurs de Monterrey ont remporté une deuxième médaille de bronze dans cette compétition en s’imposant contre Al Hilal lors du match pour la troisième place.

Après une deuxième période riche en buts mais sans vainqueur, la décision est revenue aux deux gardiens et Luis Cardenas a saisi cette occasion de briller. La doublure des Rayados a repoussé deux tentatives adverses avant de s’avancer pour transformer lui-même le penalty décisif.

L’Espérance Sportive de Tunis quitte également le Qatar sur une note positive. En terminant cinquièmes, les champions d’Afrique ont égalé ont égalé leur meilleure performance. Leur succès 6-2 sur Al Sadd leur permet également d’ajouter deux records à leur tableau de chasse : celui du plus grand nombre de buts d’une même équipe en Coupe du Monde des Clubs et celui du match le plus prolifique, ex aequo.

Hienghène Sport, première équipe néo-calédonienne à prendre part à ce tournoi, a contraint Al Sadd à en passer par la prolongation pour se qualifier. Avec un peu plus de réussite, les Océaniens auraient même pu signer une énorme surprise.

Classement final

Liverpool Flamengo Monterrey Al Hilal Esperance Sportive de Tunis Al Sadd SC Hienghène Sport

Stades

Khalifa International Stadium, Doha

Jassim Bin Hamad Stadium, Doha

Buts inscrits

30 (3,8 par match)

Meilleurs buteurs

Hamdou Elhouni – 3 Baghdad Bounedjah – 3 Abdelkarim Hassan – 2

Prix

Ballon d’Or adidas : Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool) Ballon d’Argent adidas : Bruno Henrique (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo) Ballon de Bronze adidas : Carlos Eduardo (Al Hilal)

Carlos Eduardo (Al Hilal) Prix du Fair-play de la FIFA : ES Tunis





