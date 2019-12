Après deux revers de suite, les Lakers reçoivent les Nuggets et ce ne sera pas une partie de plaisir puisque Denver reste sur cinq victoires de suite.

On suivra les retrouvailles de Malcolm Brogdon avec Milwaukee (01h00, beIN Max 5) et de Paul George avec le public d’OKC. Mais avant cela, direction Toronto où les Mavs (21h30, beIN Sports 1) veulent confirmer leurs succès à Milwaukee et Philadelphie.