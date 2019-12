Les Nuggets prêts à aller au combat face aux Lakers

Les Lakers enchaînent les chocs ! Après un déplacement à Milwaukee pour le choc des leaders, la troupe de Frank Vogel s’apprête à recevoir l’un de ses adversaires directs à l’Ouest. Si LeBron James demeure incertain pour la rencontre de ce soir, les Nuggets sont quant à eux prêts à « se battre » pour revenir du Staples Center avec une sixième victoire de rang.

Les Nuggets ont analysé les erreurs de l’acte I et vont surtout aborder cette deuxième rencontre face aux Lakers avec le plein de confiance. « C’est important de sentir que tu joues un bon basket quand tu t’apprêtes à rencontrer la meilleure équipe de la conférence Ouest. On avait fait très bonne figure à domicile il y a quelques semaines, mais chez eux, ça va être un sacré défi ! » annonce Michael Malone dans le Denver Post.

Le rebond à maîtriser

Pour soutenir la comparaison, les Nuggets savent qu’ils devront « contrôler l’accès au cercle et prendre des rebonds », analyse Mason Plumlee. Ils sont très grands, très physiques, comme aucune autre équipe dans la ligue. Ils vont parfois jouer avec LeBron (James), Dwight (Howard) et Anthony Davis sur le parquet en même temps. Il faut se préparer à se battre et à contrer leur dimension physique ».

Jamal Murray cible les mêmes priorités, lui qui a aussi repris du poil de la bête en passant 33 puis 28 points respectivement face à Orlando puis Minnesota.

Le plein de confiance

Pour le meneur des Nuggets, l’aspect mental peut faire toute la différence. « Les Lakers sont une équipe qui joue à un rythme élevé, mais nous aussi, » analyse-t-il. « Quand on a joué contre eux la dernière fois, on ne mettait pas nos tirs. Maintenant, c’est le cas. Espérons que ça continue. On doit maîtriser le rebond et contrôler la peinture. Ça va être très dur avec tous leurs grands. Mais si on arrive avec la bonne attitude dans l’effort, je crois qu’on peut faire tout notre possible pour décrocher la victoire ».

L’heure est à l’optimisme depuis les Rocheuses. Soit les Nuggets feront un coup, soit la hiérarchie sera respectée. Ce qui est sûr, c’est que les troupes de Mike Malone sont prêtes. « Les Lakers ne sont pas premiers par hasard. Mais je crois que nos gars sont plus que prêts pour le challenge » conclut ainsi l’entraîneur.