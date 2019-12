LeBron James pourrait manquer le choc face aux Nuggets

Les Lakers ont immédiatement coupé court à tout début de polémique. Si LeBron James venait à manquer la rencontre de ce soir face aux Nuggets, ce ne serait pas pour une mise au repos volontaire, le fameux « load management ». La star des Lakers s’est blessé aux pectoraux face aux Pacers, et il pourrait tout simplement manquer son premier match de la saison.

« Si LeBron ne peut pas jouer dimanche, on aura besoin d’un effort collectif » prévient Frank Vogel sur ESPN. « On va dévoiler le cinq de départ et le reste dimanche, mais aucun joueur ne peut compenser tout ce qu’apporte LeBron pour notre équipe, et il faudra donc effort collectif. »

Tranquilles leaders de la conférence Ouest, les Lakers viennent de perdre deux matches d’affilée à Indiana, puis Milwaukee, et ils reçoivent des Nuggets qui ont trouvé leur vitesse de croisière avec cinq victoires de rang. Toujours côté infirmerie, les Lakers pourraient retrouver Kyle Kuzma, absent depuis le 8 décembre. Le 6e homme des Lakers s’est entraîné samedi avec le reste du groupe.