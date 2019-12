Denver, l’inattendue meilleure défense de l’Ouest

Ils étaient déjà en progrès la saison passée dans ce domaine, mais cette saison, les Nuggets défendent comme jamais et comme personne. Avec 101.7 points encaissés par match, aucune équipe ne fait mieux et leur efficacité défensive (103.3 points pris sur 100 possessions) n’est dépassée que par celle de Milwaukee, meilleur bilan de la ligue.

Le tout en conservant le même groupe que la saison dernière (exception faite de l’apport de Jerami Grant). Mais c’est justement la clé du succès selon Nikola Jokic.

« C’est facile de répondre : on est la même équipe », a réagi le pivot, dans une conférence de presse, à la question du pourquoi du comment de ce bond en avant de leur défense. « On a les mêmes couvertures défensives, les mêmes systèmes et routines. On joue ensemble depuis quatre ans. On se connaît, on sait ce que chacun fait, et on peut s’entraider et multiplier les efforts. On sait comment bien jouer de ce côté du terrain. »

On peut ajouter que l’effectif est riche avec un mélange d’athlètes et de joueurs de métier autour de Nikola Jokic. Clairement, les Nuggets ont le potentiel pour créer un vrai « cinq de la mort » avec trois ou quatre joueurs capables de switcher sur quasiment tous les postes.

Will Barton parmi les joueurs les plus efficaces de la ligue

Un des symboles de cette défense faite de polyvalence, d’agressivité et de mobilité, c’est Will Barton. En ballottage avec Torrey Craig pour le poste d’ailier titulaire en octobre dernier, il est très bon en attaque avec 14.6 points de moyenne et 41 % à 3-pts, mais surtout en défense.

Son +/- (différence entre son efficacité offensive et défensive sur 100 possessions) est même le septième de la ligue (+ 4.81 points pour Denver quand il est sur le parquet) derrière des monstres : LeBron James, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kawhi Leonard et Jimmy Butler. Sans oublier à la sixième place Jayson Tatum.

« J’essaie de ne pas trop prêter attention à tout ça », commente l’ailier. « C’est plutôt cool de voir son nom parmi ceux des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis là pour faire l’action juste pour mon équipe, pas pour courir après les statistiques. Je n’ai pas besoin d’avoir le même rôle que ces joueurs-là. »

Lui, c’est la défense avant tout. « Je mets l’accent sur la défense, qu’elle soit individuelle ou collective. On a les qualités athlétiques pour gagner le titre, mais on doit être une des meilleures défenses pour ça. En plus, la défense ne vous écarte pas de l’attaque. Je reste dans mes moyennes offensivement. Et justement, ça me porte en attaque, en me donnant de l’énergie, en me poussant à jouer plus dur. Ainsi je rentre dans le match. »

Et si les Nuggets semblent moins impressionnants que la saison passée, ce n’est peut-être qu’une impression justement. Avec 18-9, ils affichent le même bilan que lors de la dernière campagne, au même temps de passage, et sont bien installés à la deuxième place de l’Ouest.