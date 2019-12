CFDT: Le Maire la joue solo

La Reine et Gomez votent pour le foie gras

Défenseur ardent des traditions culinaires françaises, le chef Guillaume Gomez – plus de deux décennies de service à l’Elysée – reste un inconditionnel du foie gras. Il raconte que ce mets divise jusqu’à la cour d’Angleterre, le très écolo prince Charles étant contre, comme une bonne partie de l’opinion publique, alors que sa mère la reine en raffole. François Hollande, habilement, avait contourné l’obstacle en offrant à Elisabeth II le soin de suggérer son menu lors de sa visite en France en 2014 : « La reine fit alors le choix du foie gras d’oie et de canard. »

Minc se désole du traitement infligé à la CFDT

Très « tourneboulé » par le traitement infligé par l’exécutif à Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui, rappelle-t-il est « le premier syndicat de France », Alain Minc s’étonnait qu’au gouvernement on ne se souvienne pas qu’il faut « traiter un syndicaliste comme un patron ». Et de rappeler : « Jean-Pierre Raffarin quand il réformait les retraites recevait très régulièrement et discrètement au Pavillon de musique François Chérèque, alors dirigeant de la CFDT. Aujourd’hui, Berger, on ne le prend qu’à peine au téléphone. »

Faure devient (presque) optimiste

Le glissement à droite du pouvoir ainsi que les « replis sectaires » des autres forces de gauche ont (presque) rendu le sourire à Olivier Faure, le Premier secrétaire du parti socialiste, qui craignait de tout perdre aux municipales. Il pense désormais pouvoir « garder Rennes, Nantes, Lille et Paris, mais pourquoi pas aussi l’emporter à Bordeaux avec les écologistes qui ont la tête de liste ».

Le Maire la joue solo

Le ministre de l’Economie et des Finances s’est fait morigéner à l’Elysée lors du dîner des responsables de la majorité. La position de grande ouverture de Bruno Le Maire envers la CFDT, considérant qu’on pouvait très bien réformer les retraites sans se fixer sur l’âge pivot a déplu au Premier ministre, qui tient « à ce que personne ne joue les francs-tireurs ». Un autre membre du gouvernement l’assure : si Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont partis de deux points de départ différents – « le premier systémique, le second paramétrique » -, ils sont « parvenus ensemble à cette certitude qu’il fallait proclamer la nécessité de l’âge pivot à 64 ans, rebaptisé astucieusement âge d’équilibre ». Et d’ajouter : « Si ça casse, ce sera la défaite du Premier ministre, si ça passe, ce sera la victoire du président. »

Les sortants ont l’avantage

Avec la grève des transports, « on a presque oublié que la campagne des municipales a commencé, du moins pour les sortants », assure l’ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. « Ceux-là labourent le terrain pour se faire réélire depuis leur fauteuil, alors que pour leurs concurrents, c’est beaucoup plus difficile. » Ainsi le conflit social sert-il objectivement la droite, aux édiles plus nombreux.